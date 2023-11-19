Kar Yağışı Olan Şehirler Hangileri? İşte Şehir ve İlçeleri

Türkiye genelinde soğuk havalar baş gösteriyor. Bu sabah İstanbul güne kar ile uyandı. Peki şu anda kar yağışı olan şehirler hangileri? İşte yanıtı...

Kar Yağışı Olan Şehirler Hangileri? İşte Şehir ve İlçeleri
Kar Yağışı Olan Şehirler Hangileri? İşte Şehir ve İlçeleri
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17 sene sonra bir ilk gerçekleşmişti, kasımda kar yağmıyordu İstanbul'a epey bir süredir. Ancak bu sabah yüksek kesimlere kar yağdı. Maltepe Başıbüyük dahil birçok yüksek kesimler güne karla uyandı İstanbul'da. Türkiye genelinde de özellikle batı ve kuzey kesimler karlı ve fırtınalı geçti. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları adeta vurdu geçti bugün. Yağan kardan ötürü kar yağışı olan şehirler hangileri sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Bakın hangi şehirler ve ilçeleri listede bulunuyor...

Kar Yağışı Olan Şehirler Hangileri

Kar Yağışı Olan Şehirler Hangileri

Yurt genelinde birçok şehirde ve ilçede kar yağışı mevcut. İşte Türkiye'de kar yağışı bulunan o şehirler...

Kar Yağışı Olan Şehirler

İstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandıİstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle KaplandıGündem

Kar Yağışı Şehirler

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