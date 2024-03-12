Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu

Kars ve Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu bazı dereler dondu.

Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar tekrar donmaya başladı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı, orman içindeki çeşmeler, araçlar ile iş yerlerinin camları buz tuttu.

Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçedeki Acısu Deresi de kısmen dondu.

Bazı esnaf soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban güvercinleri için yol kenarına buğday bıraktı.

Sürücülerden Orhan Tımarlı, havanın aniden soğuduğunu belirterek, "Kış geri döndü. Arabalar çalışmıyor, elimiz ayağımız tutmuyor. Camları kazıyoruz." dedi.

# kars # Dondurucu soğuk
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