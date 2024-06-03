Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri...

Günlerdir süren sağanak yağış yerini bir anda kavurucu sıcaklara bıraktı. İşte 2 Haziran 2024'te artan hava sıcaklıkları sonucuna göre Türkiye'nin en sıcak yerleri...

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Editör: Yağmur Biçen
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Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri... - Resim: 1

EN SICAK İLK 3 ŞEHİR

Aydın, Köşk - 40,5

Eskişehir, Sarıcakaya - 39,8

Antalya, Manavgat - 39,4

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Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri... - Resim: 2

En sıcak 3 ilimizi sırasıyla takip edenler illerse:

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Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri... - Resim: 3

Manisa, Saruhanlı - 39,0
Şanlıurfa, Ceylanpınar - 38,9
Adana, Yüreğir - 38,8

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Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri... - Resim: 4

Denizli, Sarayköy - 38,7

Aydın, Efeler - 38,6

Hatay, Kırıkhan - 38,6

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