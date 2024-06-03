Kavurucu sıcaklar başladı! İşte Türkiye'nin en sıcak yerleri...
Günlerdir süren sağanak yağış yerini bir anda kavurucu sıcaklara bıraktı. İşte 2 Haziran 2024'te artan hava sıcaklıkları sonucuna göre Türkiye'nin en sıcak yerleri...
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
EN SICAK İLK 3 ŞEHİR
Aydın, Köşk - 40,5
Eskişehir, Sarıcakaya - 39,8
Antalya, Manavgat - 39,4
En sıcak 3 ilimizi sırasıyla takip edenler illerse:
Manisa, Saruhanlı - 39,0
Şanlıurfa, Ceylanpınar - 38,9
Adana, Yüreğir - 38,8
Denizli, Sarayköy - 38,7
Aydın, Efeler - 38,6
Hatay, Kırıkhan - 38,6