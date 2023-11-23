Kemikleri Titreten Soğuklar Geldi! 23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
Meteoroloji verilerine göre kemikleri titreten soğuklukların artığı görülüyor. Şiddetli yağışın yanında bazı kesimlerde ise şiddetli kar yağışları meydana gelecek. İşte 23 Kasım 2023 meteoroloji hava tahmini
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara
Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir
Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22
Adana
Parçalı bulutlu 22
Antalya
Parçalı bulutlu 22
Samsun
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5
Diyarbakır
Parçalı ve az bulutlu 12