Kemikleri Titreten Soğuklar Geldi! 23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu

Meteoroloji verilerine göre kemikleri titreten soğuklukların artığı görülüyor. Şiddetli yağışın yanında bazı kesimlerde ise şiddetli kar yağışları meydana gelecek. İşte 23 Kasım 2023 meteoroloji hava tahmini

Kemikleri Titreten Soğuklar Geldi! 23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kemikleri Titreten Soğuklar Geldi! 23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu - Resim : 1

23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara

Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir

Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana

Parçalı bulutlu 22

Antalya

Parçalı bulutlu 22

Samsun

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5

Diyarbakır

Parçalı ve az bulutlu 12

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