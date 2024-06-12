Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu...

Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu.

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Editör: Yağmur Biçen
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Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu... - Resim: 1

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu... - Resim: 2

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

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Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu... - Resim: 3

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu... - Resim: 4

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu

KONYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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