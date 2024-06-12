Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu...
Klima satışlarını arttıracak sıcak! 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu
KONYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık