Lapa Lapa Kar Geliyor! Kar Ne Zaman Yağacak? Bugün Meteoroloji Kar İçin Hangi İlleri Uyardı?

Kar yağması kış mevsiminin olmazsa olmazlarındandır. Ancak bu yıl kış mevsimi beklenen düzeyde geçmedi. Öğrencilerden çiftçilere çok sayıda ismin beklediği kar haberi bir türlü gelmediği için insanlar hava durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Peki kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan açıklamalara göre hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

"Kar ne zaman yağacak" sorusu internette en çok sorulan sorulardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü müjdeyi verdi. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte Meteorolojinin verdiği bilgilere göre kar yapacak iller...

12 OCAK 2024 CUMA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?