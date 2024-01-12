Lapa Lapa Kar Geliyor! Kar Ne Zaman Yağacak? Bugün Meteoroloji Kar İçin Hangi İlleri Uyardı?
Uzun zamandır kış mevsiminin tam beklendiği gibi geçmemesi nedeniyle beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmemişti. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü müjdeyi verdi. Kar yağışı ne zaman olacak ve hangi iller etkilenecek?
Kar yağması kış mevsiminin olmazsa olmazlarındandır. Ancak bu yıl kış mevsimi beklenen düzeyde geçmedi. Öğrencilerden çiftçilere çok sayıda ismin beklediği kar haberi bir türlü gelmediği için insanlar hava durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Peki kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan açıklamalara göre hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
"Kar ne zaman yağacak" sorusu internette en çok sorulan sorulardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü müjdeyi verdi. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte Meteorolojinin verdiği bilgilere göre kar yapacak iller...
12 OCAK 2024 CUMA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
- KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
- KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde güney ilçeleri karla karışık yağmurlu
- BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı
- KASTAMONU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı
- SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- AĞRI °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
- VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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