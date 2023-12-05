Marmara, Ege, Karadeniz... Rüzgar Esip Kavuracak! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 5 Aralık Günü Hava Durumu...

5 Aralık günü hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bazı illerde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış bekleniyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 5 Aralık günü hava nasıl olacak?

5 ARALIK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu