Marmara, Ege, Karadeniz... Rüzgar Esip Kavuracak! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 5 Aralık Günü Hava Durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli yağış ya da rüzgar bekleniyor. Peki Meteoroloji hangi illeri uyardı? 5 Aralık günü hangi illerde yağış bekleniyor?
5 Aralık günü hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bazı illerde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış bekleniyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 5 Aralık günü hava nasıl olacak?
5 ARALIK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKÂRİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu