Marmara ve Ege'deki o iller dikkat! Sağanak geliyor

Marmara ve Ege'de yer alan bazı iller hakında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı geldi. Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güney ve batı ilçeleri ve Manisa çevreleri ile İzmir'de yaşayanlar dikkat. Bu illere sağanak yağış geliyor. İşte sağanak yağış hakkında merak edilen ayrıntılar...

MARMARA VE EGE'DEKİ O İLLER DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara ve Ege'deki iller hakkında verdiği sağanak uyarısı şu şekildedir;