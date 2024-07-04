Marmara ve Ege'deki o iller dikkat! Sağanak geliyor
Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller hakkında sağanak uyarısı verdi. İşte sağanak haberi hakkında ayrıntılar...
Marmara ve Ege'de yer alan bazı iller hakında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı geldi. Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güney ve batı ilçeleri ve Manisa çevreleri ile İzmir'de yaşayanlar dikkat. Bu illere sağanak yağış geliyor. İşte sağanak yağış hakkında merak edilen ayrıntılar...
MARMARA VE EGE'DEKİ O İLLER DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara ve Ege'deki iller hakkında verdiği sağanak uyarısı şu şekildedir;
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güney ve batı ilçeleri) ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.