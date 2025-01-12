Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

METEOROLOJİK DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor. Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak olarak etkili olacak, ancak Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülecek.