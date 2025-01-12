Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
Türkiye'nin batı bölgeleri, yağışlı bir sistemin etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı başladı. İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de de şiddetli yağışlar görülüyor.
13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı ve bu illerdeki vatandaşların sel ve su baskını gibi risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. Marmara Bölgesi'nde kar yağışı ve şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Son değerlendirmelere göre, batı bölgelerimizdeki yağışlı sistem nedeniyle yarın öğle saatlerinden itibaren, Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da ise yerel kuvvetli sağanak (21-50 kg/m²) beklenmektedir.
- Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen bölgelerde tipi ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Edirne'nin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, karın ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.
Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar yağışı görüldü. Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Hamzabeyli sınır kapısı yolu da karla kaplanarak beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı etkisini gösterdi, Hamzabeyli köyü hızla karla kaplandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
13 İLE SARI KODLU UYARI
Sarı kodla uyarılan iller:
İstanbul
Edirne (kar ve karla karışık yağmur)
Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur)
Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur)
Kocaeli
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın
METEOROLOJİK DURUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor. Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak olarak etkili olacak, ancak Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülecek.
Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
EDİRNE 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İSTANBUL 6°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı