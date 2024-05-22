Meteorolijiden uyarılar devam ediyor: 22 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
22 Mayıs 2024 Çarşamba günü hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar devam edecek mi? İşte detaylar...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu