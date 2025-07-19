Meteoroloji 29 il için saatli uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

19 Temmuz Cumartesi günü 29 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Rüzgarın ise bazı illerde saatte 50 km’ye ulaşması bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji 29 il için saatli uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
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METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI: 29 İLDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, 29 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden 30-50 km/saat hızla kuvvetlice eseceğini belirtti. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Batı ve Orta Karadeniz:
Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu

İç Anadolu:
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Niğde

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu:
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum

Akdeniz:
Antalya, Mersin

Güneydoğu Anadolu:
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana

PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Pazar günü ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

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