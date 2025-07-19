Meteoroloji 29 il için saatli uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
19 Temmuz Cumartesi günü 29 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Rüzgarın ise bazı illerde saatte 50 km’ye ulaşması bekleniyor.
METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI: 29 İLDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, 29 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Özellikle Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden 30-50 km/saat hızla kuvvetlice eseceğini belirtti. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Batı ve Orta Karadeniz:
Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu
İç Anadolu:
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Niğde
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu:
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum
Akdeniz:
Antalya, Mersin
Güneydoğu Anadolu:
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana
PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU
Pazar günü ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebileceği bildirildi.