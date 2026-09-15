Meteoroloji 4 il için alarm verdi! Dışarı çıkacaklar dikkat

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kavurucu sıcaklık uyarısı yapıldı. MGM; Adıyaman, Şanlıurfa, Batman ve Siirt'te termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek vatandaşların günün en sıcak saatlerinde tedbirli olmalarını istedi.

GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR HÂKİM

Meteoroloji'nin yüksek sıcaklık alarmı verdiği 4 ilde hava durumu:

Adıyaman

Şanlıurfa

Batman

Siirt

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bu illerde özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.