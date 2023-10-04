Meteoroloji 7 şehir için uyarı çanları çaldı! 4 Ekim Yurtta Genelinde Hava Durumu! Yağmur ve fırtınaya hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 Ekim 2023 Yurtta Genelinde Hava Durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26