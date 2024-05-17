Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu

Havalar ısınacak mı? Bugün hangi illerde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 17 Mayıs 2024 hava durumunu açıkladı.

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Editör: Yağmur Biçen
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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 1

MARMARA

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 2

EGE

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 3

AKDENİZ

ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 4

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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