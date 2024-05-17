Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Havalar ısınacak mı? Bugün hangi illerde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 17 Mayıs 2024 hava durumunu açıkladı.
MARMARA
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı