Meteoroloji bu illere kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Meteoroloji bu illere kuvvetli yağış uyarısı yaptı
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Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerdeyse normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık,

İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık,

ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor

meteoroloji Hava durumu kuvvvetli yağış
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