Meteoroloji bu illere kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
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Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerdeyse normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık,
İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık,
ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor