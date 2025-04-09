Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor

Kar yağışını bekleyenler için sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2025 Perşembe günü için kar yağışı beklenen şehirleri açıkladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 1


Hangi illere kar yağacak?
Meteoroloji verilerine göre, 10 Nisan Perşembe günü lapa lapa kar beklenen iller şöyle:

1 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 2

Bolu

2 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 3

Ankara

3 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 4

Konya

4 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 5

Karaman

5 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 6

Kırıkkale

6 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 7

Aksaray

7 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 8

Kırşehir

8 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 9

Nevşehir

9 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 10

Niğde

10 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 11

Çorum

11 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 12

Yozgat

12 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 13

Kayseri

13 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 14

Tokat

14 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 15

Sivas

15 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 16

Gümüşhane

16 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 17

Bayburt

17 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 18

Erzurum

18 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 19

Ardahan

19 20
Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor - Resim: 20

Bu illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanmaya karşı dikkatli davranmaları tavsiye ediliyor.

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