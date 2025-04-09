Meteoroloji duyurdu: 10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor
Kar yağışını bekleyenler için sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2025 Perşembe günü için kar yağışı beklenen şehirleri açıkladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
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Hangi illere kar yağacak?
Meteoroloji verilerine göre, 10 Nisan Perşembe günü lapa lapa kar beklenen iller şöyle:
Bolu
Ankara
Konya
Karaman
Kırıkkale
Aksaray
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Çorum
Yozgat
Kayseri
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Bu illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanmaya karşı dikkatli davranmaları tavsiye ediliyor.