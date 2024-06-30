Meteoroloji gök gürültülü sağanak uyarısı verdi! O bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü o bölgede yaşayanlar için gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Meteoroloji gök gürültülü sağanak uyarısı verdi! O bölgede yaşayanlar dikkat
Meteoroloji gök gürültülü sağanak uyarısı verdi
Editör: Nurullah Aydın
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Karadenizli vatandaşlar dikkat, bölgeye sağanak yağış geliyor. Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

METEOROLOJİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI VERDİ

Meteoroloji gök gürültülü sağanak uyarısı verdi! O bölgede yaşayanlar dikkat - Resim : 1

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den bazı illere kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji'den bazı illere kuvvetli sağanak uyarısıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağanak # meteoroloji # doğu karadeniz
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