Meteoroloji il il uyardı: O şehirlere sağanak geliyor

Buna göre, ülkenin batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Hakkari'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.