Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu yayınladı. İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul hava durumu...

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Editör: Yağmur Biçen
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bu hafta sonu hava durumu oldukça yağışlı geçecek. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü, şehri sağanak yağışlar kaplayacak. Yağışların zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu - Resim: 2

En yüksek: 17°C
En düşük: 13°C
Rüzgar:

Güney yönünden 8 km/saat
Yağış: Sağanak yağış, zaman zaman şiddetli olabilir.

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Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu - Resim: 3

UYARILAR

Şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Sürüş sırasında dikkatli olunmalı ve ani frenlerden kaçınılmalıdır.
Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmelidir.

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Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu - Resim: 4

Hafta sonu İstanbul'a seyahat etmeyi planlıyorsanız, bu tahminleri göz önünde bulundurmanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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