Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu yayınladı. İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bu hafta sonu hava durumu oldukça yağışlı geçecek. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü, şehri sağanak yağışlar kaplayacak. Yağışların zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
En yüksek: 17°C
En düşük: 13°C
Rüzgar:
Güney yönünden 8 km/saat
Yağış: Sağanak yağış, zaman zaman şiddetli olabilir.
UYARILAR
Şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Sürüş sırasında dikkatli olunmalı ve ani frenlerden kaçınılmalıdır.
Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmelidir.
Hafta sonu İstanbul'a seyahat etmeyi planlıyorsanız, bu tahminleri göz önünde bulundurmanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.