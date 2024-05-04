Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bu hafta sonu hava durumu oldukça yağışlı geçecek. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü, şehri sağanak yağışlar kaplayacak. Yağışların zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.