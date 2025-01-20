Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı!

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 25 Ocak Cumartesi günü kar yağacağı tahmin edilen ve kar yağabilecek şehirler belli oldu. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...