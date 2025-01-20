Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı!
Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 25 Ocak 2025 Cumartesi günü hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde bazı şehirlere kar yağması bekleniyor.
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Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 25 Ocak Cumartesi günü kar yağacağı tahmin edilen ve kar yağabilecek şehirler belli oldu. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...
Eskişehir
Bolu
Ankara
Konya
Çankırı
Karaman
Şırnak
Hakkari
Kastamonu
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Aksaray
Niğde
Nevşehir
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Malatya
Elazığ
Bayburt
Bingöl
Erzurum
Muş
Bitlis
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı