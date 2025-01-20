Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı!

Kar yağışını bekleyenlere müjde! Türkiye genelinde 25 Ocak 2025 Cumartesi günü hangi illere kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde bazı şehirlere kar yağması bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 1

Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. 25 Ocak Cumartesi günü kar yağacağı tahmin edilen ve kar yağabilecek şehirler belli oldu. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 2

Eskişehir

Bolu

Ankara

Konya

Çankırı

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 3

Karaman

Şırnak

Hakkari

Kastamonu

Çorum

Yozgat

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 4

Kırşehir

Aksaray

Niğde

Nevşehir

Gümüşhane

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 5

Erzincan

Tunceli

Malatya

5 10
Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 6

Elazığ

Bayburt

Bingöl

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 7

Erzurum

Muş

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 8

Bitlis

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 9

Ardahan

Kars

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Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! - Resim: 10

Iğdır

Ağrı

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