Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Ağustos 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok şehirde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi büyükşehirler dahil onlarca ilde yağış etkili olacak.
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KAVURUCU SICAKLIKLARDAN SONRA YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu tahminlerine göre 2 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde yer yer şiddetli yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek.
YAĞIŞLAR HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?
Temmuz ayının bunaltıcı sıcaklıklarının ardından gelen yağış haberi, birçok şehir için serinletici bir gelişme oldu. MGM’nin tahmin haritasına göre özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor.
İstanbul
Yalova
Kocaeli
Balıkesir
Bursa
Bilecik
Kütahya
Eskişehir
Ankara
Kırıkkale
Çankırı
Bolu
Sakarya
Düzce
Afyonkarahisar
Konya
Karaman
Niğde
Aksaray
Kayseri
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Amasya
Tokat
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin