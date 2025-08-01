Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller

YAĞIŞLAR HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?



Temmuz ayının bunaltıcı sıcaklıklarının ardından gelen yağış haberi, birçok şehir için serinletici bir gelişme oldu. MGM’nin tahmin haritasına göre özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor.