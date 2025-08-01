Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Ağustos 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok şehirde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi büyükşehirler dahil onlarca ilde yağış etkili olacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 1

KAVURUCU SICAKLIKLARDAN SONRA YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu tahminlerine göre 2 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde yer yer şiddetli yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek.

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 2

YAĞIŞLAR HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Temmuz ayının bunaltıcı sıcaklıklarının ardından gelen yağış haberi, birçok şehir için serinletici bir gelişme oldu. MGM’nin tahmin haritasına göre özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 3

İstanbul
Yalova
Kocaeli
Balıkesir

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 4

Bursa
Bilecik
Kütahya
Eskişehir

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 5

Ankara
Kırıkkale
Çankırı
Bolu

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 6

Sakarya
Düzce
Afyonkarahisar
Konya

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 7

Karaman
Niğde
Aksaray
Kayseri

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 8

Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Amasya

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 9

Tokat
Samsun
Ordu
Giresun

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen iller - Resim: 10

Trabzon
Rize
Artvin

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yağış meteoroloji