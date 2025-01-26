Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat

Meteoroloji’nin 26 Ocak hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de yağış beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ocak 2025 Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. 

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 2

Karadeniz kıyılarında yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 3

 BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 4

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 5

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.
• İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 6

• Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
• Denizli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 7

• Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
• İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 8

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
• Antalya: 19°C, batı kesimleri sağanak yağışlı.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 9

• Adana: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Mersin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 10

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Sivas’ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
• Ankara: 13°C, parçalı bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 11

• Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu.
• Konya: 12°C, parçalı bulutlu.
• Sivas: 7°C, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 12

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
• Bolu: 13°C, parçalı bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 13

• Kastamonu: 10°C, parçalı bulutlu.
• Sinop: 13°C, parçalı bulutlu.
• Zonguldak: 12°C, parçalı bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 15

• Trabzon: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı.
• Samsun: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 16

• Artvin: 8°C, kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
• Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 17

Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Muş, Kars, Bingöl, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 18

• Erzurum: -3°C, kar yağışlı.
• Kars: -2°C, kar yağışlı.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 19

• Malatya: 8°C, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
• Van: 2°C, parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 20

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
• Diyarbakır: 11°C, parçalı bulutlu.

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Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat - Resim: 21

• Gaziantep: 12°C, parçalı bulutlu.
• Şanlıurfa: 14°C, parçalı bulutlu.
• Siirt: 11°C, parçalı bulutlu.

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