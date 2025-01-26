Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

• İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.

• Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

• Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.



