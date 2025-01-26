Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat
Meteoroloji’nin 26 Ocak hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de yağış beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ocak 2025 Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Karadeniz kıyılarında yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi.
İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.
• İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
• Denizli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
• İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
• Antalya: 19°C, batı kesimleri sağanak yağışlı.
• Adana: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Mersin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Sivas’ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
• Ankara: 13°C, parçalı bulutlu.
• Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu.
• Konya: 12°C, parçalı bulutlu.
• Sivas: 7°C, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
• Bolu: 13°C, parçalı bulutlu.
• Kastamonu: 10°C, parçalı bulutlu.
• Sinop: 13°C, parçalı bulutlu.
• Zonguldak: 12°C, parçalı bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
• Trabzon: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı.
• Samsun: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı.
• Artvin: 8°C, kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
• Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Muş, Kars, Bingöl, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
• Erzurum: -3°C, kar yağışlı.
• Kars: -2°C, kar yağışlı.
• Malatya: 8°C, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
• Van: 2°C, parçalı ve çok bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
• Diyarbakır: 11°C, parçalı bulutlu.
• Gaziantep: 12°C, parçalı bulutlu.
• Şanlıurfa: 14°C, parçalı bulutlu.
• Siirt: 11°C, parçalı bulutlu.