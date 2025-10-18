Meteoroloji uyardı! 18 Ekim hava durumu: Bu illere sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ekim Cumartesi günü için hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim 2025 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Bursa: 12°C / 22°C – Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Çanakkale: 16°C / 21°C – Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
İstanbul: 15°C / 19°C – Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Kırklareli: 13°C / 19°C – Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
Sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 8°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 13°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 14°C / 24°C – Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Muğla: 11°C / 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Adana: 15°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 18°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Hatay: 14°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Isparta: 9°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Ankara: 8°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 5°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 8°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 7°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
Bolu: 8°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Düzce: 12°C / 21°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Sinop: 15°C / 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu.
Zonguldak: 13°C / 20°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya: 9°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Rize: 12°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Samsun: 13°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Trabzon: 13°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Erzurum: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kars: 1°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
Malatya: 8°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu.
Van: 5°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor.
Diyarbakır: 9°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 12°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.
Mardin: 17°C / 25°C – Az bulutlu ve açık.
Siirt: 13°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.