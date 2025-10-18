Meteoroloji uyardı! 18 Ekim hava durumu: Bu illere sağanak yağmur geliyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya: 9°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu.

Rize: 12°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Samsun: 13°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 13°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu.