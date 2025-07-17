Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu
Meteoroloji, 18 Temmuz Perşembe günü için sağanak uyarısı yaptı. Birçok ilde yerel yağış beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
İSTANBUL
Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 34°C. Yağış beklenmiyor.
ANKARA
Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 35°C.
İZMİR
Az bulutlu. Sıcaklık 35°C.
BURSA
Parçalı bulutlu. Sıcaklık 33°C.
KONYA
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak görülecek. Sıcaklık 34°C.
ESKİŞEHİR
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 32°C.
MERSİN
İç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 34°C.
ADANA
Parçalı bulutlu, yerel yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklık 36°C.
ANTALYA
İç kesimlerde sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklık 31°C.
SAMSUN
Parçalı bulutlu, doğusunda sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 29°C
TRABZON
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklık 28°C.
RİZE
Yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık 27°C.
ERZURUM
Öğleden sonra kuzey ve doğusunda yağış görülecek. Sıcaklık 29°C.
KARS
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı. Sıcaklık 27°C.
GAZİANTEP
Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklık 37°C.
ŞANLIURFA
Sıcak ve açık bir gün bekleniyor. Sıcaklık 39°C.
DİYARBAKIR
Parçalı bulutlu. Sıcaklık 38°C.
MALATYA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sıcaklık 35°C.
VAN
Az bulutlu. Sıcaklık 26°C.
KAYSERİ
Yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık 33°C.
ÇORUM
Parçalı bulutlu. Sıcaklık 31°C.
ELAZIĞ
Parçalı bulutlu, yerel yağış bekleniyor. Sıcaklık 34°C.
ARTVİN
Yerel kuvvetli yağış riski var. Sıcaklık 26°C.
KAHRAMANMARAŞ
Parçalı bulutlu. Sıcaklık 36°C.
TEKİRDAĞ
Açık. Sıcaklık 32°C.
KÜTAHYA
Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Sıcaklık 31°C.
AKSARAY
Parçalı bulutlu, yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 34°C.