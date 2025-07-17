Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu

Meteoroloji, 18 Temmuz Perşembe günü için sağanak uyarısı yaptı. Birçok ilde yerel yağış beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 1

İSTANBUL

Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 34°C. Yağış beklenmiyor.

1 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 2

ANKARA

Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 35°C.

2 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 3

İZMİR

Az bulutlu. Sıcaklık 35°C.

3 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 4

BURSA

Parçalı bulutlu. Sıcaklık 33°C.

4 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 5

KONYA

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak görülecek. Sıcaklık 34°C.

5 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 6

ESKİŞEHİR

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 32°C.

6 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 7

MERSİN

İç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 34°C.

7 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 8

ADANA

Parçalı bulutlu, yerel yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklık 36°C.

8 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 9

ANTALYA

İç kesimlerde sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklık 31°C.

9 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 10

SAMSUN

Parçalı bulutlu, doğusunda sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 29°C

10 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 11

TRABZON

Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklık 28°C.

11 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 12

RİZE

Yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık 27°C.

12 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 13

ERZURUM

Öğleden sonra kuzey ve doğusunda yağış görülecek. Sıcaklık 29°C.

13 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 14

KARS

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı. Sıcaklık 27°C.

14 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 15

GAZİANTEP

Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklık 37°C.

15 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 16

ŞANLIURFA

Sıcak ve açık bir gün bekleniyor. Sıcaklık 39°C.

16 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 17

DİYARBAKIR

Parçalı bulutlu. Sıcaklık 38°C.

17 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 18

MALATYA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sıcaklık 35°C.

18 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 19

VAN

Az bulutlu. Sıcaklık 26°C.

19 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 20

KAYSERİ

Yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık 33°C.

20 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 21

ÇORUM

Parçalı bulutlu. Sıcaklık 31°C.

21 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 22

ELAZIĞ

Parçalı bulutlu, yerel yağış bekleniyor. Sıcaklık 34°C.

22 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 23

ARTVİN

Yerel kuvvetli yağış riski var. Sıcaklık 26°C.

23 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 24

KAHRAMANMARAŞ

Parçalı bulutlu. Sıcaklık 36°C.

24 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 25

TEKİRDAĞ

Açık. Sıcaklık 32°C.

25 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 26

KÜTAHYA

Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Sıcaklık 31°C.

26 27
Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumu - Resim: 27

AKSARAY

Parçalı bulutlu, yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 34°C.

27 27
istanbul hava durumu hava sıcaklıkları Hava durumu antalya hava durumu ankara hava durumu il il hava durumu