Meteoroloji uyardı! 9 Ekim’de şehir şehir sağanak alarmı verildi
Meteoroloji, 9 Ekim 2025 Perşembe günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Şiddetli yağış uyarısı yapılan şehirler belli oldu.
- Adana
- Adıyaman
- Aksaray
- Amasya
- Antalya
- Artvin
- Bartın
- Bayburt
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Çorum
- Diyarbakır
- Düzce
- Elazığ
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırşehir
- Malatya
- Mersin
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Yozgat