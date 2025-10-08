Meteoroloji uyardı! 9 Ekim’de şehir şehir sağanak alarmı verildi

Meteoroloji, 9 Ekim 2025 Perşembe günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Şiddetli yağış uyarısı yapılan şehirler belli oldu.

 - Adana
- Adıyaman
 - Aksaray
 - Amasya

- Antalya
- Artvin
- Bartın
- Bayburt

- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Çorum

- Diyarbakır
- Düzce
- Elazığ
- Gaziantep

- Giresun
- Gümüşhane
- Hatay
- Kahramanmaraş

- Karabük
- Karaman
- Kastamonu
- Kayseri

- Kilis
- Kırşehir

- Malatya
- Mersin

- Muş
- Nevşehir
- Niğde

- Ordu
- Osmaniye
- Rize

- Samsun
- Siirt
- Sinop

- Sivas
- Tokat
- Trabzon

- Tunceli
- Yozgat

Hava durumu