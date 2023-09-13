Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Hangi iller yağış için dikkatli olmalı

Havaların soğumasıyla birlikte insanlar artık sürekli hava durumunu merak ediyor. Peki 13 Eylül günü hava nasıl olacak. Meteorolojinin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı hangi iller için geçerli? 13 Eylül 2023 hava durumu haberimizde...

Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Hangi iller yağış için dikkatli olmalı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ YAĞIŞ VE RÜZGARA KARŞI UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Hangi iller yağış için dikkatli olmalı - Resim : 1

İŞTE 13 EYLÜL 2023 İÇİN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 30°C
    Az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 29°C
    Az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 29°C
    Az bulutlu
  • SAKARYA °C, 29°C
    Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • MERSİN °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Hangi iller yağış için dikkatli olmalı - Resim : 2

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİVAS °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 25°C
    Az bulutlu
  • KASTAMONU °C, 25°C
    Az bulutlu
  • SİNOP °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 24°C
    Az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! Hangi iller yağış için dikkatli olmalı - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 26°C
    Parçalı bulutlu
  • SAMSUN °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TOKAT °C, 25°C
    Parçalı bulutlu
  • TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 26°C
    Parçalı bulutlu
  • VAN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 31°C
    Parçalı bulutlu
  • SİİRT °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ŞANLIURFA °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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