Meteoroloji uyardı: Kar yağışı... 24 ocak 2024 hava durumu...

Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

24 OCAK 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu TEKİRDAĞ °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu TOKAT °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. AĞRI °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.