Meteoroloji uyardı: Kar yağışı... 24 ocak 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde hava kapalı olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı ve şiddetli kar yağışı bekleniyor. İşte 24 ocak 2024 hava durumu...
Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
24 OCAK 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- RİZE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- AĞRI °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
- MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı bulutlu