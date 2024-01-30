Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve şiddetli rüzgar... 30 ocak 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da ise kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili olacak. İşte 30 ocak 2024 hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
30 OCAK 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
- KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AFYONKARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- HATAY °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- MERSİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KARAMAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu
- DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu
- SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu
- SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu
- TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- MARDİN °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu