Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve şiddetli rüzgar... 30 ocak 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

30 OCAK 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu MERSİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARAMAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.