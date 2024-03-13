Meteoroloji uyardı: O bölgelere sağanak yağış geliyor! 13 mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu böşgelerinde sağanak ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor... İşte 13 mart hava durumu...
Yurdun batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.
Ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşecegi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor. Yağışların Muğla il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
13 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KARABÜK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.
- DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu