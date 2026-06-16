Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu

ANTALYA: 22°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

BURDUR: 16°C, 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ADANA: 21°C, 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

HATAY: 21°C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)