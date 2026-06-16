Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Haziran hava durumu raporunu olarak yayınladı. Peki yurt genelinde yarın, 17 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak?

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 1

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcak hava etkisini artırırken, çarşamba günü için bazı illere sağanak yağış uyarısı geldi.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize ile Van’da sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 3

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 4

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 5

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 6

İl İl 17 Haziran 2026 Hava Durumu Tahminleri

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 7

Marmara Bölgesi

Bölgenin genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın için yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 8

İSTANBUL: 19°C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)

BURSA: 17°C, 33°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ÇANAKKALE: 19°C, 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)

KIRKLARELİ: 17°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu)

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 9

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 10

İZMİR: 21°C, 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

MUĞLA: 16°C, 34°C (Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

DENİZLİ: 21°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)

MANİSA: 20°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 11

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 12

ANTALYA: 22°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

BURDUR: 16°C, 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ADANA: 21°C, 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

HATAY: 21°C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 13

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 14

ANKARA: 14°C, 32°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ESKİŞEHİR: 14°C, 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

KONYA: 18°C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 15

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 16

BOLU: 12°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı)

RİZE: 17°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı)

TRABZON: 18°C, 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı)

SAMSUN: 19°C, 27°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 17

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek.

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Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor... 17 Haziran Çarşamba il il hava durumu - Resim: 18

ERZURUM: 9°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı)

KARS: 7°C, 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı)

VAN: 12°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı)

DİYARBAKIR: 19°C, 37°C (Az bulutlu)

ŞANLIURFA: 25°C, 38°C (Az bulutlu)

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