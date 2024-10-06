Meteoroloji uyardı: O illere sağanak geliyor!

Marmara’nın kuzey ve batı kesimleri ile İzmir ve Düzce'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde sıcaklıkların 1-3 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğudan, doğu bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kırklareli çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların, Kırklareli çevresinde sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Edirne: 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul: 26°C - Parçalı, çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı Kırklareli: 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı Kocaeli: 30°C - Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ Parçalı bulutlu, İzmir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 27°C - Az bulutlu, açık Denizli: 31°C - Az bulutlu, açık İzmir: 30°C - Kuzey kesimleri sağanak yağışlı, diğer bölgeleri parçalı bulutlu Muğla: 29°C - Az bulutlu, açık

AKDENİZ BÖLGESİ Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Adana: 35°C - Az bulutlu, açık Antalya: 29°C - Az bulutlu, açık Hatay: 35°C - Az bulutlu, açık Mersin: 32°C - Az bulutlu, açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölgenin tamamında az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara: 29°C - Az bulutlu, açık Çankırı: 30°C - Az bulutlu, açık Eskişehir: 29°C - Az bulutlu, açık Konya: 30°C - Az bulutlu, açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevresinde sağanak yağış görülecek.

Bolu: 29°C - Az bulutlu, açık Düzce: 30°C - Az bulutlu, gece sağanak yağışlı Kastamonu: 28°C - Az bulutlu, açık Zonguldak: 26°C - Az bulutlu, açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Amasya: 31°C - Parçalı bulutlu Samsun: 30°C - Parçalı bulutlu Tokat: 31°C - Parçalı bulutlu Trabzon: 27°C - Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Erzurum: 22°C - Az bulutlu Kars: 19°C - Az bulutlu Malatya: 27°C - Az bulutlu Van: 21°C - Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinde açık hava bekleniyor.

Diyarbakır: 32°C - Az bulutlu, açık Gaziantep: 32°C - Az bulutlu, açık Siirt: 31°C - Az bulutlu, açık Şanlıurfa: 33°C - Az bulutlu, açık