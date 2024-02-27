Meteoroloji uyardı: O şehirlere yağmur geliyor... 27 şubat 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde yağmur bekleniyor. İşte yağmur beklenen şehirler ve 27 şubat 2024 hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
27 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
- HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu