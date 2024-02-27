Meteoroloji uyardı: O şehirlere yağmur geliyor... 27 şubat 2024 hava durumu...

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

27 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.