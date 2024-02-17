Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 17 şubat hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde yurdun bir bölümü öğlen saatlerinde ise yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte 17 şubat hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
17 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çankırı, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurlu
- ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- YOZGAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı