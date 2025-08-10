Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

Meteoroloji, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve 3 büyükşehirde yağış beklenmediğini açıkladı. İşte il il sıcak hava raporu…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

KAVURUCU HAVA GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor” dedi.

Sıcaklıkların özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

YAĞIŞLAR SADECE BU BÖLGEDE GÖRÜLECEK

Bu hafta Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum’un doğusunda yerel yağış bekleniyor

Diğer tüm bölgeler ise güneşin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

Çarşamba günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.

Ancak güneyde sıcaklıklar 4 ila 7 derece normallerin üzerinde kalacak.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

Uzmanlar, 11.00–16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiğini belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

Kuzey Ege ve kuzeybatıda fırtına beklendiği için ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

BU HAFTA YAĞIŞ YOK

Hafta boyunca yağışsız geçecek İstanbul’da sıcaklıklar 30–32°C arasında olacak.
Rüzgâr yer yer serinlik verse de güneş etkisini koruyacak.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Başkentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Sıcaklık 33–34°C seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde nispeten serin hava hissedilecek.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti

İZMİR'DE TERMOMETRELER ZORLANACAK

Ege’nin incisi İzmir, bu hafta 38–41°C arası sıcaklıklarla kavrulacak.
Özellikle hafta başında rekor sıcaklıklar görülebilir. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.

