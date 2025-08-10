Meteoroloji uyardı: Yağışlar kesildi! Kavurucu sıcaklar devam edecek! O illerde tablo netleşti
Meteoroloji, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve 3 büyükşehirde yağış beklenmediğini açıkladı. İşte il il sıcak hava raporu…
KAVURUCU HAVA GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor” dedi.
Sıcaklıkların özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.
YAĞIŞLAR SADECE BU BÖLGEDE GÖRÜLECEK
Bu hafta Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum’un doğusunda yerel yağış bekleniyor
Diğer tüm bölgeler ise güneşin etkisi altında kalacak.
Çarşamba günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.
Ancak güneyde sıcaklıklar 4 ila 7 derece normallerin üzerinde kalacak.
Uzmanlar, 11.00–16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiğini belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.
Kuzey Ege ve kuzeybatıda fırtına beklendiği için ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
BU HAFTA YAĞIŞ YOK
Hafta boyunca yağışsız geçecek İstanbul’da sıcaklıklar 30–32°C arasında olacak.
Rüzgâr yer yer serinlik verse de güneş etkisini koruyacak.
ANKARA'DA HAVA DURUMU
Başkentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.
Sıcaklık 33–34°C seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde nispeten serin hava hissedilecek.
İZMİR'DE TERMOMETRELER ZORLANACAK
Ege’nin incisi İzmir, bu hafta 38–41°C arası sıcaklıklarla kavrulacak.
Özellikle hafta başında rekor sıcaklıklar görülebilir. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.