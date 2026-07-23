Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu. Yapılan son açıklamada, 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
İŞTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI 45 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunduğu 45 ilimiz şu şekilde sıralandı:
Antalya
Burdur
Isparta
Konya
Karaman
Adana
Osmaniye
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kırşehir
Yozgat
Çorum
Kastamonu
Bartın
Karabük
Çankırı
Kırıkkale
Ankara
Bolu
Düzce
Sakarya
Zonguldak
Bilecik
Bursa
Yalova
Kocaeli
İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Çanakkale
Amasya
Samsun
Tokat
Sinop
Ordu
Giresun
Trabzon