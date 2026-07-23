Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu. Yapılan son açıklamada, 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.