Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu. Yapılan son açıklamada, 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 2

İŞTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI 45 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunduğu 45 ilimiz şu şekilde sıralandı:

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 3

Antalya

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 4

Burdur

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 5

Isparta

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 6

Konya

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 7

Karaman
Adana

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 8

Osmaniye

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 9

Niğde

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 10

Aksaray

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 11

Nevşehir

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 12

Kırşehir

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 13

Yozgat

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 14

Çorum

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 15

Kastamonu

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 16

Bartın

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 17

Karabük

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 18

Çankırı

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 19

Kırıkkale
Ankara

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 20

Bolu
Düzce
Sakarya

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 21

Zonguldak
Bilecik
Bursa
Yalova
Kocaeli
İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Çanakkale

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 22

Amasya

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 23

Samsun

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 24

Tokat
Sinop

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 25

Ordu
Giresun

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Meteoroloji uyarıyı patlattı! 24 Temmuz Cuma günü 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Resim: 26

Trabzon

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