Meteoroloji uyarmıştı! Marmaris'te şiddetli yağmur başladı

Meteoroloji Muğla'nın kıyı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarı sonrası başlayan yağmur, yer yer şiddetini arttırdı. Bazı yolları balçıklı çamur kapladı.

Meteoroloji uyarmıştı! Marmaris'te şiddetli yağmur başladı
Meteoroloji uyarmıştı! Marmaris'te şiddetli yağmur başladı
Editör: Uğur Çam
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yer yer şiddetini arttıran yağış sonrası bazı mahallelerde sokakları balçıklı çamur kapladı. 

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Muğla'nın kıyı kesimleri için Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası sağanak yağış başladı. 

YOLLAR BALÇIKLI ÇAMUR KAPLANDI

Selimiye Mahallesi'nde caddeler balçıklı sular altında kalırken, Değirmenyanı mevkiinde de trafoya düşen yıldırım bölgeyi karanlığa boğdu. Trafodaki arıza, ilgili ekipler tarafından kısa sürede giderilirken, bölgeye yeniden enerji verilmesi sağlandı. İlçedeki tüm birimler de oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuza geçti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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