Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor

YAĞIŞSIZ BİR HAFTA: ŞUBATIN İLK 10 GÜNÜ KURAK

Yeni haftada yağış beklenmiyor. Dr. Özdemir, "Şubat ayının ilk 10 gününde yağış olasılığı çok düşük. Bu da sıcaklıkların daha da artmasına yol açabilir. Ancak 13 Şubat’tan sonra hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" dedi. Bu durum, özellikle tarım ve çevre için önemli sorunlar yaratabilir.