Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor

Türkiye'nin batı bölgelerinde yazdan kalma sıcak günler devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu hafta yağışsız bir dönemi de beraberinde getiriyor. Peki, şubat ayında yağış olacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

Mert Sagit Mert Sagit
Yayınlanma:
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 1
1 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 2

. Uzmanlar, bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve hava kalitesinin düşebileceği konusunda uyarıyor. Peki, şubat ayında yağış olacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

2 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 3

Türkiye, özellikle batı bölgelerinden başlayarak Afrika kökenli ılık hava akımının etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde olacağını belirtiyor. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da 16, Ege Bölgesi'nde ise 18 dereceye kadar sıcaklık artışı yaşanıyor. 

3 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 4

Uzmanlar, bu hava koşullarının insan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

4 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 5

SICAKLIKLAR KAÇ DERECEYE ÇIKACAK?

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini söyledi. Bölgelere göre beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

5 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 6

Marmara: 6-16 derece

Ege: 9-18 derece

Karadeniz: 7-18 derece

İç Anadolu: 2-14 derece

Doğu Anadolu: -13 ile 1 derece

6 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 7

Akdeniz: 4-20 derece

Güneydoğu Anadolu: -4 ile 15 derece
Rakımı yüksek bölgelerde sıcaklıkların daha düşük seyredeceği de belirtildi.

7 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 8

YAĞIŞSIZ BİR HAFTA: ŞUBATIN İLK 10 GÜNÜ KURAK

Yeni haftada yağış beklenmiyor. Dr. Özdemir, "Şubat ayının ilk 10 gününde yağış olasılığı çok düşük. Bu da sıcaklıkların daha da artmasına yol açabilir. Ancak 13 Şubat’tan sonra hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" dedi. Bu durum, özellikle tarım ve çevre için önemli sorunlar yaratabilir.

8 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 9

HAVA KALİTESİNE DİKKAT: UYARI GELDİ

Dr. Özdemir, havadaki yüksek basınç neden iyle hava kalitesinin düşebileceğini ve bunun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

9 10
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor - Resim: 10

"Sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği artabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken maske kullanmak faydalı olabilir" ifadelerini kullandı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

10 10
il il hava durumu istanbul hava durumu