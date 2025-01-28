Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor
Türkiye'nin batı bölgelerinde yazdan kalma sıcak günler devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu hafta yağışsız bir dönemi de beraberinde getiriyor. Peki, şubat ayında yağış olacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?
. Uzmanlar, bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve hava kalitesinin düşebileceği konusunda uyarıyor. Peki, şubat ayında yağış olacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?
Türkiye, özellikle batı bölgelerinden başlayarak Afrika kökenli ılık hava akımının etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde olacağını belirtiyor. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da 16, Ege Bölgesi'nde ise 18 dereceye kadar sıcaklık artışı yaşanıyor.
Uzmanlar, bu hava koşullarının insan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
SICAKLIKLAR KAÇ DERECEYE ÇIKACAK?
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini söyledi. Bölgelere göre beklenen sıcaklık değerleri şöyle:
Marmara: 6-16 derece
Ege: 9-18 derece
Karadeniz: 7-18 derece
İç Anadolu: 2-14 derece
Doğu Anadolu: -13 ile 1 derece
Akdeniz: 4-20 derece
Güneydoğu Anadolu: -4 ile 15 derece
Rakımı yüksek bölgelerde sıcaklıkların daha düşük seyredeceği de belirtildi.
YAĞIŞSIZ BİR HAFTA: ŞUBATIN İLK 10 GÜNÜ KURAK
Yeni haftada yağış beklenmiyor. Dr. Özdemir, "Şubat ayının ilk 10 gününde yağış olasılığı çok düşük. Bu da sıcaklıkların daha da artmasına yol açabilir. Ancak 13 Şubat’tan sonra hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" dedi. Bu durum, özellikle tarım ve çevre için önemli sorunlar yaratabilir.
HAVA KALİTESİNE DİKKAT: UYARI GELDİ
Dr. Özdemir, havadaki yüksek basınç neden iyle hava kalitesinin düşebileceğini ve bunun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.
"Sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği artabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken maske kullanmak faydalı olabilir" ifadelerini kullandı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.