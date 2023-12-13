Meteoroloji Uzmanından Kar Müjdesi! '20 Santim Yağacak'

Yurdun batı kesimlerinden soğuk hava dalgası yaklaşırken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda kar yağışı uyarısında bulundu.

Ökten, "Trakya kar örtüsüne hazırlanıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ. Eski günlerde olduğu gibi. Kar takibini beraber yapacağız" dedi.

'İstanbul'un En Batısı Kar Alacak'

Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını belirten Ökten, "Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de etkili olacak. Trakya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve örtü yapacak. Edirne'de 20 cm kar örtüsü mümkün. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un en batısı ve Aydos gibi yerler kar alacak..." ifadelerini kullandı.