Meteoroloji Uzmanı'ndan Korkutan Açıklama! "Köprü Halatlarını Kopartacak Cinsten"

Meteoroloji, yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, korkutan bir açıklama yaptı. Ökten, yaşanacak fırtınayı "Köprü halatlarını kopartacak cinsten" ifadeleriyle niteledi.

Meteoroloji Uzmanı'ndan Korkutan Açıklama! "Köprü Halatlarını Kopartacak Cinsten"
Editör: Uğur Çam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınaların şiddetinin yer yer 9 kuvvetinde (90km/s) gerçekleşmesinin tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji'nin açıklamasının ardından, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den korkutan uyarı geldi.

"Köprü Halatlarını Kopartan Cinsten..."

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım değişir" diyerek, değişmemesi durumunda bir rügâr afeti yaşanabileceğini belirtti. Ökten, yaşanacak fırtınayı "köprü halatı kopartacak cinsten" ifadeleriyle tanımladı. Ökten şu ifadeleri kullandı:

- Umarım değişir. Eğer değişmezse; ilerleyen günlerde bir rüzgar afeti yaşayabiliriz. Köprü halatı kopartan cinsten. 2004 rüzgar afetinin anlık hamlesi 122.3 km'yi bulmuştu. İlerleyen günlerde bu hıza benzer bir fırtına yaşayabiliriz...
Kerem Ökten'in paylaştığı görsel
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından paylaştığı görsel.
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# meteoroloji # fırtına
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