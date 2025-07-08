Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! İstanbul'da hava 38, asfalt 50 dereceye çıkabilir. En riskli saatler belli oldu!
Sıcak hava dalgası kapıda! 9 Temmuz’da İstanbul kavrulacak. Hava 38, asfalt 50 dereceye ulaşabilir. Kritik saatler açıklandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz için uyardı: İstanbul’da sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi geçebileceği belirtildi.
Yeni haftayla birlikte sıcak hava tüm yurtta etkisini artırıyor. Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.
Hava Forum’dan yapılan açıklamada, 9 Temmuz’da İstanbul’da aşırı sıcakların görüleceği belirtildi. 38 derece hava sıcaklığına karşı vatandaşlar uyarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiğini vurgulayarak bu saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi.
AKOM açıklamasında; yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerin doğrudan güneş altında kalmaması gerektiği vurgulandı.
Uzmanlara göre asfalt yüzeyleri, güneş altında çok daha fazla ısınabiliyor. 38 derecelik hava sıcaklığı, yer yüzeyinde 50 dereceyi aşabiliyor.
Uzmanlar; bol su tüketilmesini, açık renkli giysiler tercih edilmesini, gölgede kalınmasını ve güneş çarpması belirtilerinde hemen sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.