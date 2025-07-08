Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! İstanbul'da hava 38, asfalt 50 dereceye çıkabilir. En riskli saatler belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz için uyardı: İstanbul’da sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi geçebileceği belirtildi.



Yeni haftayla birlikte sıcak hava tüm yurtta etkisini artırıyor. Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.