Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! Bazı Bölgelerde Sis Ve yağış Bekleniyor! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
Hava durumu her gün değişerek güncelleniyor. Ekim ayına girmemizle artık düşmeye başlayan hava sıcaklıkları aynı zamanda sisli ya da yağışlı havalarla karş başladığımız için çok sayıda kişi hava durumunu önceden öğrenmek ister. Peki 11 Ekim 2023 günü Meteorolojiye göre hava nasıl olacak?
Hava durumu her gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda her gün ifade edilir. meteoroloji genel müdürlüğüne göre ülkemizde iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2ile 4 derecek düşerken, kıyı kesimlerinde sıcaklık aynı şekilde mevsim normallerinde devam edecek.
Kuzey ve doğu kesimlerde bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Peki, 11 Ekim için Meteoroloji genel Müdürlüğüne göre hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlara dair yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarılarda bulundu.
11 EKİM 2023 İÇİN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu