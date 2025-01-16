Meteorolojide 2024 yılının "en"leri: İşte en soğuk ve en sıcak şehir!

En yüksek kar kalınlığı 247 santimetre ile Van'da gerçekleşti

En yüksek kar kalınlığı, 6 Mart’ta Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 247 santimetre olarak ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak’ta 132 santimetre ile Bitlis’te kaydedildi.