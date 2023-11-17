Meteoroloji'den 12 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı! Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşecek

Güneşli ve sıcak hava yerini yağmur ve soğuğa bırakıyor. Hafta sonu gelen yağışla birlikte Türkiye kışı yaşamaya başlayacak.

Cumartesi günü gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ortalama 8-10 derece düşecek. 18 ilde yer yer karla karışık yağmur görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşlara "Ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." çağrısı yaptı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Soğuk havanın etkili olduğu şehri çevreleyen dağlar ve tepeler beyaza büründü.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.