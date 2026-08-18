Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yüksek neme ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.
Yurdun büyük bölümünde güneşli ve açık hava hakimiyetini korurken; Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 15 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
19 AĞUSTOS İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN 15 İL
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, 19 Ağustos Çarşamba günü termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yüksek nem ile birlikte bunaltıcı havanın etkili olacağı 15 şehir şu şekilde sıralandı:
Ege & Marmara: İzmir, Aydın,
Denizli, Manisa,
Balıkesir
Güneydoğu Anadolu & Akdeniz Çevresi: Kilis, Gaziantep,
Kahramanmaraş,
Adıyaman,
Şanlıurfa,
Diyarbakır,
Batman, Siirt
Doğu Anadolu: Elazığ,
Iğdır
UZMANLARDAN 'GÜNEŞ ÇARPMASI' VE 'NEM' UYARISI
Yetkililer ve uzmanlar, yüksek sıcaklık ve yoğun nemin etkili olacağı bu illerde özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında bulunmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.