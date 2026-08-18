Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak

Yetkililer ve uzmanlar, yüksek sıcaklık ve yoğun nemin etkili olacağı bu illerde özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında bulunmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.