Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yüksek neme ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 1

Yurdun büyük bölümünde güneşli ve açık hava hakimiyetini korurken; Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 15 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 2

19 AĞUSTOS İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN 15 İL

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 3

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, 19 Ağustos Çarşamba günü termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yüksek nem ile birlikte bunaltıcı havanın etkili olacağı 15 şehir şu şekilde sıralandı:

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 4

Ege & Marmara: İzmir, Aydın, 


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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 5

Denizli, Manisa, 

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 6

Balıkesir

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 7

Güneydoğu Anadolu & Akdeniz Çevresi: Kilis, Gaziantep,

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 8

Kahramanmaraş, 

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 9

Adıyaman, 

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 10

Şanlıurfa, 

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 11

Diyarbakır, 

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 12

Batman, Siirt

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 13

Doğu Anadolu: Elazığ, 

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 14

Iğdır

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 15

UZMANLARDAN 'GÜNEŞ ÇARPMASI' VE 'NEM' UYARISI

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Meteoroloji'den 15 il için sarı alarm! 19 Ağustos'ta aşırı sıcak ve yüksek nem vuracak - Resim: 16

Yetkililer ve uzmanlar, yüksek sıcaklık ve yoğun nemin etkili olacağı bu illerde özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında bulunmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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