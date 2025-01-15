Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Yarın, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Cuma günü yağışlar azalacak ve hafta sonu yalnızca Karadeniz bölgesinde hafif şekilde devam edecek. Peki, kar ve soğuk hava ne kadar sürecek?

Batı ve iç bölgelerde etkili olan yağışlar devam ederken, Edirne ve Kırklareli için yeni uyarılar yapıldı. İstanbul’da da kar yağışı beklentisi arttı. İBB AKOM’a göre, İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgası yarına kadar etkili olacak, ancak 16 Ocak’ta sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde (700 metre üzeri rakımlarda) yer yer 20 santimetreyi aşacak kar kalınlıkları konusunda uyarı yaptı. Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kuzey ile doğu bölgelerinde kar yağışı etkili olacak.

22 İl Karla Tanışacak

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, yarın Türkiye genelinde 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayları da tahmin ediliyor.

Karne Gününde Hava

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacağını belirtti. Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Hafta Sonu Karadeniz’de Hafif Yağış

Hafta sonu genel olarak hava durulacak, yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de hafif yağış görülecek. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul’da Yağış Azalıyor

Marmara Bölgesi’nde yarın İstanbul’da yağmur bekleniyor. Perşembe günü Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağış görülebilir. Cuma gününden itibaren ise İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava olacak.