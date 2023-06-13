Meteoroloji'den 27 kente turuncu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 27 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il detaylar...
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı günü İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2023 Çarşamba Günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.