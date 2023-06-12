Meteoroloji'den 33 kente turuncu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. 4 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 4 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il detaylar...
4 BÖLGEYE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR!
Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.