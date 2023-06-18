Meteoroloji'den 4 bölgeye alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...
O İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi (Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Kozan), Kahramanmaraş'ın (Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu) ve Gaziantep'in batısında (Nurdağı, Islahiye) aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.