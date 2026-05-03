Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası nedeniyle 41 il için "sarı kod"lu uyarı yayınladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 41 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası nedeniyle 41 il için "sarı kod"lu uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; 41 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bölge Bölge Kritik Hava Durumu
Marmara: Bölge genelinde yağmur ve sağanak hakim. Özellikle güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Bursa çevresinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
Rüzgar kuzey yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek. (İstanbul: 12°C, Sakarya: 14°C)
Ege: Bölge genelinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Denizli ve Afyonkarahisar’da yağışların şiddetli olması bekleniyor. (İzmir: 15°C, Manisa: 12°C)
Akdeniz: Isparta, Burdur ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor. (Adana: 23°C, Antalya: 19°C)
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Çankırı dahil olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. (Ankara: 11°C, Konya: 12°C)
Karadeniz: Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülürken, Orta Karadeniz’de (Samsun, Amasya) akşam saatlerinde yağışlar kuvvetlenecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.
Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülürken, yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski uyarısı yapıldı. (Diyarbakır: 21°C, Şanlıurfa: 25°C, Malatya: 20°C)
Vatandaşlara Önemli Uyarılar
Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Rüzgarın hızının batı ve iç kesimlerde yer yer 60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.
41 İlde Sarı Kodlu Alarm
Hava durumunun hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülen ve sarı kod verilen iller şunlardır:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli,
Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Kahramanmaraş,
Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Osmaniye, Batman ve Kilis.