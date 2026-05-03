Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası nedeniyle 41 il için "sarı kod"lu uyarı yayınladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 1

Yapılan son değerlendirmelere göre; 41 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

1 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası nedeniyle 41 il için "sarı kod"lu uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; 41 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

2 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 3

Bölge Bölge Kritik Hava Durumu

Marmara: Bölge genelinde yağmur ve sağanak hakim. Özellikle güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Bursa çevresinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. 

3 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 4

Rüzgar kuzey yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek. (İstanbul: 12°C, Sakarya: 14°C)

4 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 5

Ege: Bölge genelinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Denizli ve Afyonkarahisar’da yağışların şiddetli olması bekleniyor. (İzmir: 15°C, Manisa: 12°C)

5 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 6

Akdeniz: Isparta, Burdur ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor. (Adana: 23°C, Antalya: 19°C)

6 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 7

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Çankırı dahil olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. (Ankara: 11°C, Konya: 12°C)

7 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 8

Karadeniz: Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülürken, Orta Karadeniz’de (Samsun, Amasya) akşam saatlerinde yağışlar kuvvetlenecek.

8 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 9

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

9 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 10

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.

10 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 11

Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülürken, yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski uyarısı yapıldı. (Diyarbakır: 21°C, Şanlıurfa: 25°C, Malatya: 20°C)

11 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 12

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Rüzgarın hızının batı ve iç kesimlerde yer yer 60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

12 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 13

41 İlde Sarı Kodlu Alarm

Hava durumunun hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülen ve sarı kod verilen iller şunlardır:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli,

13 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 14

Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Kahramanmaraş,

14 15
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda! - Resim: 15

Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Osmaniye, Batman ve Kilis.

15 15
meteoroloji istanbul hava durumu