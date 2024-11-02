Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 7 il için yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı "sarı" kodlu uyarı yaptı.

Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı geldi!
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Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Mardin’in güneyi ve Şırnak’ın batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde ise şiddetli yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.

Özellikle Van’ın güneyi, Hakkari’nin kuzeyi ve Şırnak’ın doğusundaki yüksek ve dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Kuvvetli yağış beklentisiyle Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak illeri için "sarı" kodla uyarı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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